Stando agli ultimi rumor Antonela Elia non verrà riconfermata come opinionista al GF Vip (e sarebbe un peccato). I fan del programma hanno già iniziato a fare il toto nomi e Giulia Salemi ha rivelato che le piacerebbe rivestire questo ruolo nel reality di Alfonso Signorini. L’influencer Power non è la sola, perché Dayane Mello a SuperGuida Tv ha ammesso che dopo essere stata una gieffina non esclude di fare l’opinionista.

“Se mi piacerebbe farlo? Non escludo nulla. Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia. Sulla mia esperienza, se sono rimasta delusa del quarto posto? Essere nominata in finale è stato del tutto inaspettato ma non posso nascondere di non averlo sperato di vincere. Come già anticipato, volevo dimostrare a me stessa di riuscire a sostenere questa sfida ed arrivare ad ottenere questo risultato mi ha permesso di vivere l’ultimo mese di gioco in totale serenità”.

Io continuo a dire che al GF Vip al posto di Pupo adorerei una vipera come Karina Cascella, che però prima dovrebbe entrare nella casa come concorrente (com’è giusto che sia).

Vedo tweet dove ci si lamenta di un possibile Dayane opinionista. Personaggi come la partisipanti, Tower Sun, Persian Power non sono strutturati per fare quel ruolo. Non è un discorso di preferenza ma oggettivo. Stefania sarebbe di sicuro più adatta se si deve attingere dal GF — I RAMI SECCHI VANNO TAGLIATI 🏝🔥 (@vincycernic95) April 15, 2021

Dayane Mello non esclude di lavorare con Elettra Lamborghini.

“In realtà il nostro incontro è stato casuale. Elettra è una persona estremamente carismatica e sono contenta di averla conosciuta. Attualmente non abbiamo nulla in programma ma chissà. Sicuramente in futuro non escluderei collaborazioni con lei”.

dayane e elettra lamborghini si incontrano, il resto è storia #exrosmello pic.twitter.com/zlBuoV8yRu — ッexrosmello (@rosmellogfvip) March 12, 2021