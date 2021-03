Dayane Mello prima di trovare fortuna in Italia ha passato un po’ di tempo in America saltando da un party di Leonardo DiCaprio ad uno di Mel Gibson come se niente fosse.

A raccontare questo curioso aneddoto è stata proprio lei ai microfoni di Casa Chi.

“Ho avuto la fortuna di conoscere Leonardo DiCaprio e di essere amica sua, abbiamo trascorso molto tempo insieme, questo ovviamente prima di diventare mamma. Sono stata a casa sua a Miami, a Los Angeles, abbiamo fatto l’evento AMFAR, siamo stati a Saint-Tropez, a Cannes, in barca con Jamie Foxx, Naomi Campbell, Mel Gibson. Siamo amici, niente di che, all’epoca lui era fidanzato”.

Queste amicizie importanti non sono mai uscite al Grande Fratello Vip, ma sono saltate sul web improvvisamente qualche giorno fa, quando sono state ripubblicate su Twitter alcune foto di lei e Leonardo DiCaprio al mare insieme.

Interrogata in merito da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso, Dayane Mello ha commentato così la sua amicizia con Leonardo DiCaprio.