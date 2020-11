Ieri notte Dayane Mello durante una chiacchierata ha messo in dubbio l’orientamento sessuale di Francesco Oppini.

“Francesco dice da giorni che vuole baciare con la lingua Tommaso Zorzi. Credo che io che bacio Rosalinda ho risvegliato la libido di questo ragazzo che quindi si è aperto a queste cose. Secondo me lui uscirà di qua con dubbi grossi sul suo orientamento. Sei sicuro che non ti piacciono gli uomini? Se non è così dimmelo. Se dici che vuoi limonare Tommaso fallo e non ti reprimere”.

Il figlio di Alba Parietti non l’ha presa bene ed è sbottato: “Io però sono fidanzato, assumiti la responsabilità di quello che dici. Hai detto cose pesanti. Hai detto che io sono confuso sul mio orientamento. Ha detto che sono confuso. Io con Tommy scherzo e siamo molto complici senza malizia, ma sono impegnato e non puoi permetterti di dire certe cose. […] Questa attacca tutti per farli arrabbiare, non ci sto”.

Tommaso non ha apprezzato la reazione eccessivamente animata del suo amico: “Ma scherzi? Cos’ha detto di così grave? Quali responsabilità si deve assumere? In che senso? Non vedo il suo discorso come così esagerato o cattivo da arrabbiarsi. A me se mi danno dell’etero non mi arrabbio. […] Comunque non voglio che passi che se mi avvicino a te è perché ho un altro interesse. Io ti sono amico e ti voglio bene, non strumentalizzo e non ho altri scopi“.

Addirittura Enock ha calmato Oppini ed ha cercato di riportare la tranquillità, mentre Dayane Mello e Rosalinda sono andate a dormire nella lavatrice per fuggire dalla discussione.

Dopo un’ora passata in veranda a parlare, Zorzi e Oppini hanno chiarito e Francesco ha continuato a puntare il dito contro Dayane.

“Io non ci sono rimasto male, mica mi arrabbio se dicono che sono gay. Però alla quinta volta che lo dici hai rotto il cavolo. A questo punto nemmeno voglio chiarirci. Perché se io bacio te nessuno dice che sono gay? Io ad esempio ho un migliore amico con cui faccio ste robe, mi comporto come con Tommaso. Poi comunque lei e Rosalinda sono ancora più affettuose tra di loro e io mica dico che sono omosessuali. Detto questo io non smetterò adesso di essere affettuoso con Tommy. Però mi spiace davvero che loro tra donne lo fanno e passa che può essere amicizia tra ragazze e noi lo facciamo e allora io forse non sono etero”.

Questa volta sono d’accordo sia con Francesco che con Tommaso. Io (come Zorzi) non mi offenderei mai se una ragazza mettesse in dubbio il mio orientamento, però è anche vero che alla quinta volta che succede può anche dar fastidio. Inoltre Oppini ha tutte le ragioni del mondo quando dice che se sono due ragazze a scambiarsi tenerezze quasi nessuno tira in ballo il loro orientamento, mentre lo stesso discorso non vale per i ragazzi.

Francesco e Tommaso si chiariscono dopo la discussione scatenata da Dayane Mello.

Tommy ad Oppini in poche parole: Non vorrei mai che questa cosa venisse strumentalizzata solo perché sono gay,perché mi creerebbe molto imbarazzo👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #GFVIP pic.twitter.com/H4YtcwJdSC — (@mmariabarsoum) November 8, 2020

francesco ha pienamente ragione e tommaso l’ha capito guardateli e muti #gfvip pic.twitter.com/Re8sWuGsgo — 不忘 (@yilingirl) November 8, 2020