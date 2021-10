Dayane Mello a La Fazenda è stata molestata e (forse) anche stuprata, ma questo lei non lo sa. Gli autori si sono infatti limitati a squalificare Nego Do Borel, il rapper che l’ha palpata contro la sua volontà sotto l’occhio attento delle telecamere, ma i motivi per cui è stato allontanato dalla fattoria nessuno al reality li sa. Neanche Dayane Mello.

I concorrenti sanno che Nego è stato squalificato per aver infranto il regolamento, senza però sapere nel dettaglio cosa ha combinato. La stessa modella brasiliana è molto confusa a riguardo, dato che quando è stata molestata e palpata contro la sua volontà era palesemente ubriaca.

Dayane Mello, Le Iene volano in Brasile

Per questo motivo Roberta Rei de Le Iene è volata in Brasile, per cercare di comunicare con Dayane Mello ed informarla dei fatti. E – in caso – anche aiutarla a lasciare il reality.

“Ciao, sono a San Paolo in Brasile e questa è La Fazenda, la sede del reality. Noi siamo qui perché abbiamo provato a contattare in tutti i modi Record Tv, ma nessuno ci ha voluto rispondere. E quindi ci proviamo così. Noi vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è stata davvero informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nella Fazenda. Siamo disposti a fare di tutto pur di parlarle: entrare nella fattoria, parlarle attraverso uno schermo… Qualsiasi cosa purché lei sappia che in Italia ci sono tantissime persone preoccupate per lei”.