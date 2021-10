Dayane Mello è stata molestata a La Fazenda e forse anche stuprata, anche se le immagini di quest’ultima accusa non esistono, dato che il cameraman – dopo aver visto alcuni movimenti sospetti sotto le lenzuola – ha ben pensato di cambiare inquadratura.

Il fatto sarebbe avvenuto dopo una festa dove Dayane Mello avrebbe alzato un po’ il gomito tanto da non reggersi in piedi e non riuscire a mettersi il pigiama da sola. Nego Do Borel, approfittando dello stato d’ebbrezza della modella, si è sdraiato accanto a lei nel letto abbracciandola. Alcuni concorrenti hanno notato questo e si sono manifestati fin da subito preoccupati. “Togliamo Dayane da lì per evitare problemi, è ubriachissima“, poi – rivolgendosi a Nego Do Borel – gli hanno detto: “Amico fidati di me, lasciala..“.

Il rapper – come mostrato da Le Ienen – ovviamente se n’è fregato ed ha trattenuto la Mello a letto. Poi improvvisamente le ha chiesto “dimmi sì o no“, lei non capendo ha risposto “sì” e lui a voce alta ha detto a tutti “è fatta, ha firmato la liberatoria“. Quando però le luci si sono spente, Nego ha coperto entrambi con il piumone ed ha iniziato a palparla, lei ha così risposto: “Basta, non posso, ho una figlia“. Da lì, poi non si è visto più nulla: si è solo udito un rumore che sembra l’apertura di un preservativo. Preservativo poi ritrovato il mattino seguente nascosto sotto al letto.

Dayane Mello violentata a La Fazenda, Le Iene mostrano i filmati

“Dayane questa mattina si è svegliata ha preso i pantaloncini da terra e se li è messi. Era nuda. Sono due adulti, è vero, ma lei era incosciente, era ubriaca“, hanno commentato i suoi compagni il giorno dopo. Quando però Dayane Mello ha avuto la possibilità di parlare con un membro della produzione ha negato di aver fatto sess0 col rapper e di non ricordarsi di aver pronunciato la frase “basta non posso ho una figlia”.

La modella brasiliana è così una vittima inconsapevole, dato che non ricorda nulla di quello che le è probabilmente successo. Nel dubbio Nego Do Borel è stato squalificato da La Fazenda.