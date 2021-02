Non solo le fan ‘Rosmello’, ma anche Dayane Mello non ha preso benissimo le coccole tra Rosalinda e Andrea Zenga. La bella modella brasiliana ha detto di essere un po’ gelosa e la Cannavò l’ha subito riferito a Samantha De Grenet.

“Dayane dice che nominerà Zenga. Amore lo nomina. Lei è così, io la conosco meglio di te. Lei è gelosa. Non gelosa di lui, gelosa di me. Subito l’ho vista quando sono uscita da parlare con lui e sono entrata dentro con lei. Ho visto il suo sguardo, io conosco il suo modo di reagire. Dici che lo fa per stuzzicarmi? Sami tu vuoi vedere sempre il buono”.

So che non è sano, ma in parte capisco Dayane, un po’ di gelosa ci sta e non mi sento di condannarla. Mi è piaciuto un po’ meno il comportamento della Cannavò, che ne ha parlato subito con Samantha.

Rosalinda:” Ma D che dice di dormire con Zenga!?!?! Stasera lo nomina. Lei è gelosa te lo dico io”

Sdg:” Ma magari ti stuzzica”

Rosalinda:”Sami tu vuoi vedere sempre il buono”

Sta già preparando il terreno… QUESTA LA ROVINA DAYANE VE LO DICO IO!#rosmello #dmvip #gfvip #prelemi — kiki (@aleointears) February 15, 2021

Dayane Mello ammette di essere gelosa di Rosalinda.

“Samantha ti ha detto le mie stesse cose su Andrea ma in modo diverso? Non paragonare me e Samantha. Io e lei abbiamo un’altra cultura, non abbiamo lo stesso pensiero, cambia tanto. Amore io poi sono anche gelosa, sono molto gelosa. Se non ti faccio star bene scusami”.