Da mesi le brasiliane (e non solo) sono convinte che tra Dayane Mello e Rosalinda ci sia qualcosa di più di un’amicizia. Molti (me compreso) mettono in dubbio questa teoria, ma ieri sera le fan delle ‘Rosmello’ hanno avuto una bella rivincita.

Alfonso Signorini con tono serio ha annunciato:”Dovete sapere che Dayane Mello ha lanciato una bomba in settimana che non è stata raccolta. Il GF però l’ha raccolta e adesso vi faccio sentire cos’ha detto“.

Nel filmato la modella brasiliana ha detto: “La mia lavatrice. Questa lavatrice ha una storia. Ho passato due mesi in quel posto. Ho avuto una storia d’amore lì dentro!”

La faccia della principessa delle favole Ares quando ha sentito le parole dell’ex amica.

La Cannavò ha chiesto alla coinquilina di rettificare: “Precisa che è un’amicizia. Io non vorrei che passasse un messaggio che chissà cosa è successo dentro la lavatrice. Alfonso ho sempre detto che la mia amicizia con lei è un amore, ma è amicizia“.

Dayane ha ritrattato quanto detto nella clip: “Vabbè Afonso, storia d’amore e d’amicizia. Tu pensi che amore non è amicizia? E allora? Lo provo anche io questo amore. Ci sono tanti fattori che mi hanno fatto allontanare da te. Il primo? Le nomination sui tuoi affetti, che erano anche i tuoi. Sei falsa davvero e basta“.

Non è che la Mello si è presa una cotta per la sua bff?

La confessione choc di Dayane Mello.

"Io ho avuto una storia d'amore lì dentro"… in settimana Dayane ha "superato" la definizione di amicizia nel suo rapporto con Rosalinda.

la faccia quasi disgustata dopo lo “storia d’amore” per rosalinda

la faccia quasi disgustata dopo lo "storia d'amore" per rosalinda

é palesemente la nostra faccia mentre racconta del sogno erotico con dayane,quando prendeva fuoco nel letto per i baci nel collo,dopo il "in un certo senso.." A BELLA MA CHE STAI A FA