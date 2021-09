Il Grande Fratello Vip 5 è finito da mesi e adesso sta per partire il GF Vip 6, eppure i protagonisti della scorsa edizione continuano a regalarci dinamiche. Tutto è cominciato quando ieri il profilo ufficiale del programma di Alfonso Signorini ha confermato Soleil Sorge come concorrente. Sotto al post Instagram Dayane Mello ha fatto il suo endorsement per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Lei è il mio amore più grande, sarà la rivelazione di questo programma. Non ci sarà uno uguale a lei. Soleil ti amo con tutto il mio cuore vai!”

La modella brasiliana ha difeso l’amica dalle tante critiche, ma qualcuno ha tirato in ballo Tommaso Zorzi: “Accettatelo che Tommaso è amato da tantissimi“.

Dayane Mello ha risposto con una shade abbastanza evidente: “Lui è amato? Diciamo che ha fatto tante dinamiche quando dormiva“.

Un’altra fan di Zorzi ha rincarato la dose: “Avessi un’unghia dell’intelligenza di Tommaso. Poi perché devi criticarlo così. Non è affatto carino. Tommaso è stata una rivelazione e senza di lui il programma sarebbe stato un mortorio. Rosichi parecchio perché ha vinto lui e non tu”.

A questo punto l’ex gieffina ha risposto con una lunga risate ed ha aggiunto un commento che ricorda le polemiche sul televoto: “Che strano, tutto il mondo ha cercato di votare e molti non ci sono riusciti“.

A quanto pare sono ancora in tanti a non aver superato il GF Vip 5, anche gli stessi protagonisti.

La pagina ufficiale che presenta i nuovi concorrenti, Alfonso che si improvvisa portiere e centometrista, la Casa restaurata, ma le dinamiche del Gfvip 5 ancora più vive che mai, come quando Pippo Baudo non riusciva a far scendere Louis Armstrong dal palco di Sanremo pic.twitter.com/mdWrvzuNvC — Paola. (@Iperborea_) September 4, 2021

sto leggendo i commenti di dayane degli screen che trovo in tl e rido solamente perché non mi sembra vero che siamo al 4 settembre dove tra una settimana inizia l’altra edizione e ancora non ha superato la vittoria di tommaso con tutti i televoti — . . 🪐 (@antopianeta) September 4, 2021