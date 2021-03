Era il 23 ottobre dello scorso anno quando Mario Balotelli, parlando di Dayane Mello, fece ad Alfonso Signorini (che non udì, come disse la puntata successiva) una battuta volgare e sessista.

“Se Dayane mi vuole dentro la Casa? Dayane mi vuole dentro, però poi dice ‘basta basta mi fai male’“.

Il Codacons si indignò e presentò al Garante un esposto chiedendo una sanzione verso lo stesso Mario Balotelli e verso il Grande Fratello Vip. E’ notizia di oggi che l’Agcom ha archiviato il caso per “fatto che non sussiste”.

In una comunicazione a chiusura delle indagini, il Garante ha infatti sottolineato che le affermazioni incriminate del calciatore sono state dette in piena notte, alle 00.36 (quindi al di fuori dell’orario di tutela del pubblico minore di 14 anni) e che quella frase non è mai stata riportata in altre puntate.

“Per gli elementi sopra specificati, le puntate del programma esaminato non appaiono idonee a configurare una violazione dell’articolo 34, comma 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; non è altresì configurabile violazione dell’articolo 34, comma 1 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in quanto i fatti monitorati non sono assimilabili a contenuto gravemente nocivo per un pubblico di minori cui si riferisce la citata disposizione“.

Il caso è archiviato.

Il commento di Dayane Mello sulla battuta di Mario Balotelli

“Quello che ha detto Mario sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare”.