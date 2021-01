Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha dichiarato che il cuore di Dayane Mello apparterrebbe ad una donna, Allegra Ioppolo, che ha anche intervistato per Giornalettismo. Adesso quella che la modella brasiliana chiama “la sua amica lesbica” ha parlato a Casa Chi ed ha rivelato che non esclude che in futuro ci possa essere qualcosa di più forte con Dayane.

“Mi sono svegliata un giorno con il telefono e Twitter invaso da mie foto prese da Instagram. Mie foto dove tutti si chiedevano chi fossi. Ho scoperto che Dayane Mello durante una conversazione con le coinquiline mi ha presentato come la sua amica ‘Allegra di Viareggio’. Soltanto che quando lei mi presenta deve sempre aggiungere il mio orientamento sessuale, io sono l’amica lesbica dichiarata. Io ormai sono Allegra l’amica lesbica di Viareggio, ma va bene così. La cosa mi fa anche sorridere diciamo. Dopo la rottura da Carlo Beretta Dayane è venuta a Viareggio a trovarmi. Abbiamo trascorso le vacanze insieme. Però io ero a casa mia e lei in un hotel a Forte dei Marmi. Cosa posso dire sul nostro rapporto? La nostra è un’amicizia. Chiaramente se mi chiedi se ipoteticamente potrebbe esserci altro, allora io non lo escludo. Mai dire mai. O se c’è stato altro? No, non voglio, cioè, siamo amiche per adesso”.

La viareggina ha anche commentato il discusso videomessaggio della madre della gieffina: “Non mi sento nella posizione di dire chi ha ragione. Ti dico solo che se non vedi una figlia da anni e non la senti, non mandi un video solo per sbugiardarla. Piuttosto stai in silenzio. Poteva chiedere come stava e dire altro. Non sono madre, ma questo è quello che penso“.

Comunque se davvero dovesse nascere qualcosa di più con Allegra sono sicuro che lo sapremo, visto che Dayane Mello è una che non ha peli sulla lingua e non si nasconde.

Allegra e il suo rapporto con Dayane Mello: il video di Casa Chi.