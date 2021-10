Tra il legame con Rosalinda Cannavò, le sue confessioni, i drammi e le liti, Dayane Mello è stata una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 6. Di lei ha più volte parlato la sua amica Soleil Sorge: “Una persona splendida, con un vissuto importante. Qui al GF l’anno scorso ha dato tutta sé stessa. Io ovviamente facevo il tifo per lei. Mi ha anche dato tanti consigli. […] Secondo me meritava di vincere il GF Vip, non solo per quanto ha dato al programma ma proprio per quanto è forte proprio come persona, come donna a prescindere. E nella vita reale è ancora più forte. La foto che vedi di più da lontano è quella di Dayane. Bella cicci, è in una fattoria in Brasile a fare questa esperienza. Chissà come sta adesso“.

Ainett Stephens contro Dayane Mello.

Ieri notte anche Clarissa Selassié ha speso delle belle parole per Dayane Mello: “Ok, lei litigava, ma perché diceva la verità. Tipo diceva che Andrea Zelletta era un comodino. Diceva la verità che magari nessuno diceva“.

Non è della stessa opinione Ainett Stephens, che ha risposto alla principessa: “Sì ok, ma però rompeva i co***oni pure. Dire la verità è un conto, ma rompere i co***oni è un’altra cosa“.

Questo non significa però che Ainett non sopporti la modella brasiliana, visto che un anno fa ha dichiarato: “Anche a me piace tanto la Dayane, se devo scegliere chi mi piace metto anche lei“.

