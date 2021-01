Ai brasiliani piace molto il Grande Fratello ed in attesa del debutto della ventunesima stagione del Big Brother Brazil (che partirà fra circa tre settimane), i fanatici del web sono diventati fan del nostro GF Vip, in particolar modo di Dayane Mello, loro connazionale vista e descritta come una donna vittima di “machismo e razzismo” da parte degli inquilini della casa.

In queste settimane, infatti, moltissimi fan brasiliani si sono riversati in massa per votare la modella ad ogni televoto, attirando addirittura l’attenzione dell’AGCOM che ha aperto un’istruttoria.

Dayane Mello, l’AGCOM apre un’istruttoria: la nota ufficiale

In una nota rilasciata questa mattina da AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, si legge infatti:

“L’Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie di stampa in ordine a presunte irregolarità concernenti il televoto nell’ambito della edizione autunno 2020 della trasmissione Grande Fratello VIP, ha avviato una istruttoria per verificare con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dall’art.5, comma 1-bis, del Regolamento approvato con delibera n.38/11/CONS, con riferimento all’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti a garanzia del rispetto del massimo di voti previsto al comma 2 del medesimo articolo, nonché sulla possibilità di esprimere voti anche dall’estero e come questa eventuale possibilità si concili con la riserva, espressa nel Regolamento del televoto, ai soli utenti residenti in Italia della facoltà di esprimere preferenze“.

E’ passato circa un mese da quando l’AGCOM ha aperto l’istruttoria e nulla è cambiato: i fan brasiliani continuano a supportare la loro connazionale con ogni mezzo possibile, arrivando pure a creare email farlocche e cambiando il VPN.

Dayane Mello, i tutorial per votarla dal Brasile

Primeiramente, você precisa baixar o vpn “o que é vpn?”

– vpn é um app que muda a localizacao do seu celular pra It4l14.

⚠️ SEM O VPN OS VOTOS NÃO SÃO COMPUTADOS! ⚠️ primeira foto: VPN PRA ANDROID

segunda e terceira foto: VPN PRA IOS pic.twitter.com/t3ThUUknFa — sté gelosa| 🎃 (@comentste) November 22, 2020

segundo: você precisa criar contas!

vou colocar vídeo do passo a passo pra criar conta porque vocês PRECISAM seguir todos os passos. usem o site: https://t.co/XnWS02ky5t porque é um site de gerador de e-mail rápido e fácil PASSO 1: criação do e-mail pic.twitter.com/9B9qhhqxJS — sté gelosa| 🎃 (@comentste) November 22, 2020

PASSO 2: criação da conta no site do programa link do site: https://t.co/5wR1gFe71t pic.twitter.com/Ifd7lnxIeG — sté gelosa| 🎃 (@comentste) November 22, 2020

PASSO 3: ativação das contas ATENÇÃO!!!! esse passo é essencial, porque se vocês não ativarem, as contas não vão valer, ok?! pic.twitter.com/mWcJWUccp4 — sté gelosa| 🎃 (@comentste) November 22, 2020

PRONTO! feito isso, agora vocês só precisam votar Cada conta tem o limite de 7 votos para site e 7 votos para app: 14 votos ao todo POR SEMANA entao, a conta q vcs usarem nesse televoto, vcs só podem usar no próximo televoto. “COMO VOTA NO SITE?”

segue o vídeo pic.twitter.com/k3TidcBwsN — sté gelosa| 🎃 (@comentste) November 22, 2020

I fan italiani si sono ribellati a questa cosa minacciando i brasiliani di votare contro i loro preferiti durante il Big Brother Brazil e smettendo di usare l’hashtag #GFVip sui social, trasformandolo in #TZVip (ovvero Tommaso Zorzi Vip).

Oggi pure una pagina da 16 milioni di follower si è schierata apertamente a favore di Dayane Mello, chiedendo a tutti i seguaci di votarla e di portarla alla vittoria. Il loro sogno, leggendo quanto scrivono online, è di portare la modella in un loro reality per farla vincere anche lì.