Il GF Vip ha regalato una grandissima visibilità a Dayane Mello, ma non solo in Italia, la gieffina infatti è diventata una star in Brasile. A pochi giorni dall’uscita dalla casa di Cinecittà, Dayane ha rilasciato un’intervista a Fantastico, un famoso programma delle rete brasiliana Globo.

“Passare tutto questo tempo lontana dagli affetti e dalla famiglia non è stato facile. Fuori ho ricevuto migliaia di messaggi di affetto, è stato bello. So delle polemiche, alcune sono nate perché io dico quello che penso. L’Italia è comunque casa mia e amo anche questo paese. Sapere che sono entrata nel cuore di tanti italiani e brasiliani mi ha fatto stare bene. Il mio rapporto con Rosalinda? Io non mi innamoro in base al sesso. Posso innamorarmi di un uomo, come di una ragazza, se mi dovessi innamorare di una donna mi vivró quell’amore senza problemi. Qualunque cosa sia un’esperienza diversa, mi butto. Tutto ha una ragione, lo credo. Dobbiamo accettare le cose come vengono e vedere il buono in esse”.

La modella ha anche commentato le frasi sessiste di Francesco Oppini:”Non ho tenuto questo molto in considerazione. È una questione di ignoranza. È stato lui a fare una figura orribile, non io. Non mi ha ferito affatto. Quando hai una personalità molto forte, le persone non sanno come affrontarla, quindi ti attaccano per sminuirti”.

Dayane Mello parla del suo passato difficile.

“Ho tanti ricordi nella mia testa, cose che una bambina di tre anni non avrebbe mai dovuto vivere. Ho l’immagine di me che cammino scalza per le strade a chiedere cibo. Il mio passato è parte di ciò che sono oggi. Io non voglio essere una donna e una figlia che giudica la madre per quel che ha fatto come giusto o sbagliato. Io credo che dovremmo concentrarci sul presente e su ciò che vogliamo dalla vita”.