Dayane Mello interviene dopo la possibile squalifica di Helena

Da quando il Grande Fratello ha annunciato l’annullamento del televoto a causa di un provvedimento disciplinare, i telespettatori si sono resi conto che probabilmente ci sarà una squalifica che coinvolgerà Helena Prestes. Dopo il comunicato del GF, Dayane Mello, amica di lunga data di Helena, ha voluto intervenire sui social. Su Twitter, ha scritto: “So bene quanto sia difficile reggere alla pressione del gioco, agli attacchi personali e ai propri sentimenti. Forza amiga, te amo muito!”.

Molti fan hanno anche espresso la loro opinione su Helena, definendola la vera protagonista del reality. Dayane, parlando di lei, l’ha descritta come “intelligente, tenace e sensibile”. Ha spiegato che gli sbalzi d’umore di Helena sono il risultato di traumi che ciascuno porta dentro di sé, sottolineando come non tutti comprendano queste difficoltà, avendo avuto percorsi più semplici. “Lei sta affrontando queste cose del passato e vedo che ora è più donna di prima”, ha affermato Dayane, manifestando il suo orgoglio per l’amica.

La loro amicizia è nata in Cile, quando Dayane entrò in un appartamento di modelle e vide Helena truccarsi. Fin da quel primo incontro, si sono legate profondamente, descrivendo il loro rapporto come quello tra sorelle. “Dio mi ha portato via un fratello, ma mi ha regalato una sorella”, ha detto Dayane, enfatizzando che la vera famiglia è quella che si costruisce nel tempo, piuttosto che quella biologica.

Dayane ha ribadito quanto sia importante per lei il supporto reciproco che hanno condiviso nel corso degli anni, parlando di come si siano sempre aiutate a vicenda sin da quando erano ragazzine che iniziavano la loro carriera nel mondo della moda. Ha concluso il suo messaggio esprimendo gratitudine per l’amicizia e il legame speciale che le unisce, promettendo di non dimenticare mai tutto ciò che hanno fatto l’una per l’altra. La situazione attuale di Helena al Grande Fratello ha sollevato un’ondata di solidarietà tra amici e fan, mettendo in luce il valore delle relazioni autentiche in un contesto competitivo come quello del reality.