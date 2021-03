Continua il pazzesco crossover tra Elettra Lamborghini e il Grande Fratello Vip. La cantante di Musica e il Resto Scompare a gennaio ha dichiarato di avere una passione per una gieffina, Rosalinda Cannavò. In quell’occasione sembrò più entusiasta Dayane Mello che l’attrice siciliana, la modella brasiliana infatti durante la notte dichiarò: “Sei felice di quello che ha scritto Elettra? Lei è favolosa amore, vero?! Stupenda, ha detto una cosa bella. Capisci? Ti vuole anche Elettra, tutti ti vogliono“.

Ieri sera però è arrivato un bel plot twist, perché Dayane Mello sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto insieme alla regina italiana del twerking, con tanto di didascalia: “Siamo due ragazze selvagge“. Tra i primi commenti c’era quello di Maria Teresa Ruta: “Ma siete stupende!” Nessuna traccia invece di Adua Del Vesco.

Anche la Lambo ha caricato un’immagine con la finalista del GF Vip 5 nelle sue storie, senza però specificare cosa facesse insieme a lei. A cosa è dovuto questo incontro? I fan hanno fatto mille ipotesi, c’è chi pensa che le due abbiano un progetto insieme e chi invece che si siano scritte sui social per incontrarsi. In realtà potrebbero anche avere un amico o un collaboratore in comune, ma sicuramente presto ne sapremo di più.

Dayane Mello ed Elettra Lamborghini insieme, i filmati.

4 marzo 2021: la regina d’Italia Elettra Lamborghini riceve in visita ufficiale la regina del Brasile Dayane Mello @ElettraLambo @daymelloreal #mellos #exrosmello pic.twitter.com/SkxkRCL6SC — tutto e niente (@tuttoeniente5) March 4, 2021

Elettra feat Rosalinda e Dayane pic.twitter.com/DX0SZBQ4ob — per paura di (@_boiolinha) March 4, 2021

Elettra e la dichiarazione a Rosalinda.

“Mi piacciono ancora le donne. Rosalina io me la farei. Mi chiedete se shippo le Rosmello? La verità è che io shippo le Rosghini”.