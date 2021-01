La guerra social tra le fan brasiliane di Dayane Mello e i telespettatori italiani del GF Vip continua senza esclusione di colpi. Le dayanine sudamericane non hanno mai smesso di usare i loro trucchetti per sostenere la modella e così molti fan degli altri gieffini hanno minacciato di votare in massa per i concorrenti più odiati del Big Brother brasiliano, che partirà proprio in questi giorni. Per tutta risposta le fan straniere della Mello hanno iniziato a contattare le pagine Instagram più popolari del Brasile chiedendo loro aiuto. Già due account da più di 16 milioni di follower ciascuno hanno invitato a sostenere Dayane, scatenando così un vero incidente diplomatico social.

La giornata inizia con una pagina brasiliana da 16 milioni di follower che sponsorizza Dayane perché alcuni utenti erano andati sotto il post de GF brasiliano a "minacciare" ironicamente di sabotare il loro GF. Tutto questo ha scatenato l'ira delle pacatissime brasiliane#tzvip

La rivolta dei telespettatori del GF Vip.

Su Twitter le fan di Zorzi hanno dato il via all’hashtag #TZVip (ieri era primo in tendenza con quasi 100.000 tweet) invitando tutti a non usare quello ufficiale, così da far prendere dei provvedimenti sul televoto alla produzione. Come se non bastasse altri fanclub hanno fatto nascere anche l’hashtag #TelevotoTruccatoGFVip. Per questo motivo lo staff di Dayane Mello è intervenuto con un comunicato.

“Come staff di Dayane Mello volevamo dire che noi, in primis, non abbiamo mai promosso alcun atteggiamento di odio verso gli altri partecipanti all’interno della Casa. Ci spiace che la stessa attenzione non sia stata rivolta dagli altri vip e dai loro affetti”. Sono settimane che vengono rivolte diverse accuse verso Dayane. Invitiamo tutti quanti a sostenere i propri partecipanti senza maldicenze infondate nei confronti degli altri concorrenti. Infine volevamo precisare una problematica sorta all’ultimo momento e scoraggiare l’hashtag ‘#televototruccato’. Si tratta semplicemente di sostegno da parte dei fan brasiliani di Dayane Mello che incitano la loro community a sostenerla a loro volta, esattamente com’è stato fatto in diverse edizioni passate. Vi ricordiamo l’edizione con Ivan che, oltre ai fan italiani, riceveva grande supporto anche dalla Spagna, eppure non sono mai state mosse accuse in merito. Ci sembra normale e plausibile che anche Dayane riceva sostegno da casa sua”.

Detto questo io mi auguro che la Mello resti fino alla fine in casa perché è un elemento di disturbo ed ha regalato diverse dinamiche. Ricordiamoci anche che se è scoppiato il surgelati gate delle’x di Zorzi è solo grazie a questa fanciulla.

