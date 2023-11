Dayane Mello: “Il mio successo ha creato rabbia volevano farmi odiare”

Dayane Mello è stata vittima di qualche complotto? Questo è quello che ha sostenuto la brasiliana su Rai2 da Luisella Costamagna. Lo ha fatto ricordando la sua esperienza al Grande Fratello Vip che le ha regalato un nutrito fandom.

Fra le cose che sarebbero state inventate di sana pianta da chi avrebbe deciso di “farla odiare” ci sarebbe la voce che l’avrebbe vista molestata durante la sua permanenza in Brasile nel reality La Fazenda.

La notizia della molestia ai tempi si è estesa a macchia d’olio sia nel nostro Paese sia in Brasile, tant’è che pure Roberta Rei de Le Iene è volata fino a Rio per chiedere alla produzione di far uscire dal reality Dayane Mello.

“Io non ho mai subito violenza. Io faccio il mio lavoro, poi esco dal mio personaggio. Direi che è molto facile parlare. Ho girato il mondo sempre sola e non mi è mai successo nulla” – ha continuato la Mello dalla Costamagna – “Dietro le dinamiche le persone tendono sempre a credere quello che vedono quindi non è vero, confermo che non è vero. È stata molto strumentalizzata questa cosa in Italia appunto perché dietro questa cosa ci sono delle dinamiche che non sai e io non posso dirle. Non tutti mi vogliono bene e quindi strumentalizzano”.