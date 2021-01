Dayane Mello è stata abbandonata da piccola da sua madre, che non vede da molti anni. La donna dopo più di un decennio di silenzio ha registrato un messaggio per sua figlia, che è stato trasmesso durante la puntata di ieri del GF Vip. Purtroppo più che scuse, giustificazioni o messaggi d’amore, la signora ha fatto questa clip per smentire le parole della modella: “Non dire quelle cose. Non sono mai stata una lucciola. Vai per la tua strada, ti auguro il meglio. Che Dio ti protegga figlia mia“.

A Dayane viene mostrato un videomessaggio di sua madre… la storia di un’infanzia difficile, un racconto doloroso sul confine tra due verità. #GFVIP pic.twitter.com/rzKTl7pJEH — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

La gieffina è rimasta visibilmente turbata dallo strano intervento della madre e proprio per questo nella notte ha registrato un video anche il fratello di Dayane Mello, Juliano.

“Con molto dolore devo registrare questo video. Lo faccio per difendere quello che ha detto mia sorella al GF Vip e difendere la nostra storia. Quello che Dayane e io abbiamo passato solo noi lo sappiamo davvero, soltanto noi due sappiamo quello che abbiamo sofferto. Mi dispiace molto, è davvero triste che una persona che non è stata nella nostra vita per tutto questo tempo, adesso vuole apparire e continuare a farci del male. Siamo già stati danneggiati psicologicamente, mentalmente, con tutto quello che ci ha fatto passare. Nonostante tutto questa persona pensa di avere il diritto di negare quello che abbiamo passato. Ho il diritto di replica nello stesso modo in cui lei aveva il diritto di registrare queste bugie. Adesso ho il diritto di dire la verità cruda della nostra infanzia. Siamo stati abbandonati e avevamo anche fame. Mi sono preso cura di tre o quattro fratelli più piccoli di me”.

Mi auguro che lunedì prossimo Alfonso Signorini mostri a Dayane Mello anche questo video.

La vita non è stata semplice per Dayane… il suo racconto nella Casa di #GFVIP è stato intenso e drammatico. pic.twitter.com/8fmBgiuKQQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

Il video messaggio di Juliano, il fratello di Dayane Mello.