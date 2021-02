Serata difficile per Dayane Mello al Grande Fratello Vip dato che – dopo il confronto con Rosalinda Cannavò – è scoppiata a piangere in giardino supportata da Pierpaolo Pretelli.

“Io voglio uscire dal Grande Fratello più felice di come sono entrata, ma ora non riesco a vedere il bello di questi cinque mesi, vedo tutto fuso”.

Pierpaolo Pretelli ha cercato di prendere le veci di Giulia Salemi ed ha in qualche modo consolato la brasiliana ricordandole di dover esser più tranquilla perché ha anche chiarito con Rosalinda Cannavò. “Perché io la amo“, ha risposto lei, lasciando libera interpretazione a quella parola.

Che sia un “amore” in senso di amicizia / sorella, oppure la brasiliana si è presa una cotta?

Poco dopo, in piena crisi, Dayane Mello fra le lacrime ha aggiunto: “Non capisco niente, non sto capendo niente, voglio morire“.

no lo iba a subir pero lo subo para que lo hagáis viral y denunciéis la manipulación y el acoso y derribo que le ha hecho @GrandeFratello a una persona que acaba de perder a su hermano pic.twitter.com/z9bm63bYjM — Ri Melocotona ♀ (@ri_melocotona) February 20, 2021

Purtroppo al momento della creazione di questo articolo non ho trovato il video completo dello sfogo, quindi non so bene com’è andato. Ma sono parole dure di una ragazza che sta soffrendo molto.

Pierpaolo sei sempre meraviglioso, leale, puro.

Ci sei sempre, sta sera con Dayane l’ennesima dimostrazione di quanti vali e vali veramente tanto.#GFVIP #prelemi #exrosmelllo pic.twitter.com/5auH8y69ZK — Laura Basini (@BasiniLaura) February 21, 2021