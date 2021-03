Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si è incrinato nelle ultime settimane del GF Vip. La bella siciliana a Live Non è la d’Urso ha detto di essere pronta a chiarire, ma ha anche aggiunto di non voler fare il primo passo. A quanto pare tra le due è già tornato il sereno, perché Dayane durante una diretta con l’ex gieffina brasiliana Marcela McGowan ha rivelato di aver parlato al telefono con la Cannavò. Stando al racconto della Mello, Rosalinda le avrebbe confidato che sta affrontando un momento non facile (forse la chiamata in Procura per l’Aresgate).

“Per adesso ho sentito poche persone che hanno fatto il GF Vip con me. Ho sentito proprio oggi Rosalinda. Abbiamo parlato per telefono e credo che la nostra amicizia durerà a lungo anche fuori da quel contesto. Lei è una persona che mi piace molto. Indipendentemente da quello che è successo prima della finale, io e lei siamo legate e ci tengo tanto ed è nel mio cuore. Mi ha detto che ora lei non sta attraversando un momento facile, cose difficili che stanno accadendo nella sua vita. Siamo amiche e io per lei ci sono. Presto ci incontreremo e parleremo anche dal vivo. Entrambe ci vogliamo bene e teniamo l’un l’altra. Anche se siamo completamente diverse, lei sa bene che in tutti i suoi momenti di bisogno io ero lì con lei. La stessa cosa vale per lei. Gli altri possono dire quello che vogliono, ma la verità la sappiamo io e lei, sappiamo cosa c’è tra di noi. L’amore non ha colore, non ha dimensione, non ha forma, l’importante è amare”.

Il successo social della gieffina.

La modella ha anche parlato dei tutti i fan che hanno iniziato ad apprezzarla con il GF Vip: “Non immaginavo assolutamente che fuori dalla casa così tante persone fossero interessate a me. Ho visto che da tutto il mondo mi hanno seguita, anche se maggiormente dal Brasile, è stato bello scoprirlo. Sono uscita dal GF Vip e ho visto che avevo raggiunto 1 milione di follower, non mi aspettavo tutta questa considerazione“.

E Dayane fa bene ad essere felice, perché in 6 mesi è passata da 100.000 a 1 milione di follower su Instagram e i suoi fan sono sparsi in tutto il mondo, dall’Italia e il Brasile, al Messico.

Dayane Mello: la diretta con Marcela.