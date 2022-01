Dayane Mello è uscita dal reality La Fazenda, la trasmissione brasiliana che l’ha messa in una situazione davvero spiacevole. Secondo alcuni video sembrava che la donna fosse stata molestata sotto le coperte da un altro concorrente.

Uscita dal reality, la modella brasiliana ha smentito tutto e si è arrabbiata con gli amici che hanno provato a difenderla durante il periodo di permanenza nella trasmissione.

In particolare, la donna ha querelato Gabriele Parpiglia e Rosalinda Cannavò che l’hanno sempre sostenuta e l’hanno invitata a denunciare la situazione. Il primo a rompere il silenzio è il giornalista a Casa Chi:

Questa qui che vedete è una querela che io ho fatto a Dayane Mello. Ho fatto una querela perché a me è arrivata una diffida da Dayane dove si diceva che dietro la sua situazione ci sia stata una mercificazione, una voglia di fare share. So che quello che è scritto nella diffida non è dimostrabile, non è comprovabile, io querelo. E vi dico una cosa. Sapete perché questa cosa mi rende sotto un punto di vista sereno? Perché qualora la querela dovesse andare avanti mi metterebbero in una situazione di avere le prove, le prove che non sono riuscito ad avere per tutto il periodo ovvero tutti i video integrali, tutte le dichiarazioni integrali, tutto ciò che avveniva durante le feste della Fazenda. E se si apre un procedimento queste le posso avere.

Stessa situazione per Rosalinda Cannavò che ha risposto alla situazione in modo decisamente più corto: “Io sono stata diffidata come Gabriele, semplicemente per averla difesa, per aver detto delle cose bellissime sulla sua persona. Sono cose che ovviamente vedrò privatamente insieme a Dayane”.

L’attrice siciliana spera ancora di avere un confronto con la modella che però sembra ormai essersi chiusa a riccio.