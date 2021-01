Dayane Mello ha avuto un flirt con un gieffino della scorsa edizione e no, non sto parlando di Stefano Bettarini (con cui la brasiliana ha fatto una escopata e basta) ma di Antonio Zequila che – di punto in bianco – ha lanciato la bomba.

A riportare il tutto è stato Francesco Fredella su Libero Quotidiano dove ha scritto:

“Dayane Mello e Antonio Zequila avrebbero avuto un flirt. Tutto vero perché l’indiscrezione giunta alle nostre orecchie viene confermato proprio da Zequila”.

Il racconto poi si fa più interessante:

“Diversi mesi fa e prima del GF Vip, avrebbero avuto un incontro a Milano. “Io e Dayane c’eravamo sentiti su Instagram. Dovevo girare un film, Il volto del male, e c’era la parte di una giornalista che si sarebbe innamorata di me bel film. Avevo pensato a Dayane Mello. […] Sono pronto a cantare una canzone a Dayane. Sono sicuro che resterebbe senza parole”.

Cosa abbiano fatto Dayane Mello e Antonio Zequila insieme non si sa, anche se lui è stato molto criticato online per questa dichiarazione.

Zequila ha bisogno di lavorare. Cosa va a fare, a dire che hanno messaggiato perché pareva dovessero lavorare insieme? Quindi? Dayane si farà una risata, se si ricorda di lui. #rosmello — m.angela.vilo (@ViloAngela) January 28, 2021

Dayane non sapeva chi era Malgioglio , nardi ecc… Mo deve sapere chi è zequila hahahahahahaha🤣🤣🤣 — lolosmile ❤️🏳️‍🌈🇮🇹🇺🇸 (@lolosmile92) January 28, 2021