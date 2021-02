Ieri sera Dayane Mello ha fatto una sorta di coming out rivelando di aver amato sia uomini che donne e di essere innamorata di Rosalinda Cannavò. Le dichiarazioni della modella hanno confermato le teorie delle fan ‘Rosmello’, ma hanno spiazzato tutti gli altri, soprattutto chi ricordava un episodio accaduto due mesi fa nella casa del GF Vip.

Pochi giorni prima della sua uscita Giacomo Urtis raccontò alla Mello di quando un suo ex si mise insieme ad una donna e la sposò. In quell’occasione Dayane disse di non comprendere le persone che vanno ‘con uomini e poi con le donne’.

“Io non capisco. Com’è possibile che alla gente gli piacciano gli uomini e dopo le donne e poi gli uomini? Dite che è solo un modo di… cioè non lo capisco è”.

Ovviamente questa clip su Twitter ha scatenato una grossa polemica e una guerra tra i fan di Dayane e quelli degli altri gieffini.

In questo caso non riesco davvero a capire la Mello. L’unica cosa che mi viene in mente è che con quello scivolone fatto con Giacomo, Dayane potrebbe aver tentato di allontanare ogni sospetto sul suo orientamento ed aver provato a proteggere la sua “storia” con Rosalinda.

