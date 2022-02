Dayane Mello ha festeggiato trentatré anni e per l’occasione ha organizzato una grande festa in un ristorante vicino al Lago di Como. Fra i molti invitati anche alcuni ex gieffini che con lei hanno condiviso sei mesi di vita nel loft di Cinecittà. C’erano Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi, Giacomo Urtis e Carlotta Dell’Isola. Grande assente Rosalinda Cannavò, con cui la modella brasiliana aveva instaurato una splendida amicizia.

L’amicizia fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha iniziato a scricchiolare qualche mese fa quando la brasiliana, ritornata da La Fazenda, ha pubblicato un post contro l’attrice.

“Se farò pace un giorno con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? No io non credo proprio”.

Dayane Mello festeggia il compleanno e non invita Rosalinda Cannavò, il suo sfogo

Ora però – alla luce di tutto – il loro rapporto sembrerebbe essere del tutto irrecuperabile. Ecco come si è sfogata Rosalinda Cannavò per il mancato invito alla festa di compleanno:

“La mia canzone dice: bisogna circondarsi d’oro e poi fregarmene degli altri, guardare sempre avanti! Questa frase per tutti noi deve essere un mantra, soprattutto per chi è dotato di una sensibilità incredibile e nella vita spesso ha dato più di ciò che ha ricevuto, in amicizia, in amore e in qualsiasi rapporto umano. Nonostante io mi sia rialzata da cadute importanti casco sempre nel tranello di credere alla genuinità di chi mi circonda, cedo al pensiero che come me gli altri possano supportarmi e gioire dei miei successi. Ed anche oggi con il successo della mia canzone del tutto inaspettato ho IMPARATO UNA LEZIONE. Paradossale che sia la mia stessa canzone ad insegnarmela”.

La canzone a cui si riferisce la fu Adua Del Vesco è proprio il suo primo singolo, Sempre Avanti.

Come chiudere un’amicizia facendo #FreePromo. Mitica Rosalinda.