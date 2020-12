Brutto momento per le ‘amicizie speciali’ nate al GF Vip. Se sappiamo tutti com’è finita tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ora pare che ci sia maretta anche tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La regina del Brasile ieri ha anche fatto una confessione bislacca sulla sua bff: “Mi ha detto tempo fa che le piacciono i maschi simpatici. Poi mi aveva rivelato che le piaceva Francesco perché la faceva ridere“.

Ma cosa sta succedendo? Non mi posso assentare per 5 minuti che dayane mi sgancia una bomba. anche a rosalinda piaceva francesco #gfvip pic.twitter.com/EZSIfYviGI

Ma non è finita qui, perché Dayane negli ultimi giorni si è avvicinata molto a Sonia Lorenzini ed ha anche criticato la Cannavò.

“L’aiutavo tutti i giorni, rimanevo triste per colpa sua. Per un mese e mezzo sempre così, ma poi che palle. Secondo me è nella strada sbagliata. […] Non so più se è la persona che ho conosciuto o se va dove tira il vento e dove le fa più comodo. C’è qualcosa che non mi torna su di lei”.