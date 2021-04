Dayane Mello è stata la prima ospite del nuovo programma web di Giulia Salemi, Salotto Salemi, e durante la sessione di make up ha fatto una domanda bruciapelo alla conduttrice: “Sei riuscita ad arrivare all’0rgasmo o no?“.

Durante la loro esperienza al Grande Fratello Vip, infatti, Giulia Salemi aveva confessato a Maria Teresa Ruta di non esser mai riuscita ad arrivare al culmine del piacere in vita sua, con nessun fidanzato. Per fortuna ora non è più così perché questa è stata la sua risposta:”Posso dirti che sì and the winner is Pierpaolo Pretelli!“.



Dayane Mello e Giulia Salemi, quel sogno in comune: diventare opinioniste del Grande Fratello Vip

Dayane Mello e Giulia Salemi hanno molte cose in comune, fra cui un desiderio: diventare le opinioniste della prossima edizione del GF Vip. A distanza di un paio di giorni l’una dall’altra, infatti, entrambe lo hanno confessato.

“Se mi piacerebbe farlo? Non escludo nulla. Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia”; Dayane a SuperGuidaTv. “Mi divertirei molto a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip perché sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa. Se mi venisse proposto accetterei volentieri. Sarebbe un ruolo inedito per me”; Giulia a SuperGuidaTv.

A #SalottoSalemi chiacchiere super hot: @GiuliaSalemi93 ospita @daymelloreal tra regole di seduzione e contouring perfetto.https://t.co/JtPNeuWdb8 — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 16, 2021