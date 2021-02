Dayane Mello è la favorita alla vittoria del GF Vip (diciamo che ormai da settimane sappiamo che vincerà lei al 99,99%), grazie anche al massiccio supporto dei fan brasiliani. La bellissima modella ha scoperto dei voti che arrivano dal Brasile grazie ad una telefonata ricevuta dalla suocera, ma anche dalle persone che fuori dalla casa del GF Vip hanno tirato in ballo più volte i ‘voti dei sudamericani’.

Cercando di sfruttare questo sostegno enorme, Dayane Mello poco fa ha chiesto ai suoi ammiratori brasiliani di votare per Rosalinda Cannavò nell’attuale televoto.

“Faccio un appello. Amici brasiliani portate la mia amica in finale. Brasile parlo con voi, mettete Rosalinda nella finale, lei se lo merita. Fan brasiliani votate per lei per questo televoto. Voglio fare questo appello adesso. Vi prego, vi prego a tutti. Se Rosalinda vince questa finale sarebbe un gran bel colpo di scena”.

Tutto questo mi ricorda Giulia De Lellis e il suo “bimbe sapete cosa dovete fare”. Ma se Giulona non riuscì nel suo intento, sono invece certo che la Cannavò sarà la terza finalista. Quando si tratta di votazioni i brasiliani non hanno rivali e questo vale anche per il Grande Fratello Vip italiano.

Dayane: COMANDO BRASIL ITALIA meted a mi amiga en la final. En eso estamos pero no pelearse niñassss #rosmello #gfvip pic.twitter.com/rzoXcUp1bH — hobbi banderita blanca 🏳️ (@_OjaDeMordor) February 13, 2021