Dayane Mello durante la 42^ puntata del Grande Fratello Vip ha parlato del suo rapporto con Rosalinda Cannavò, che vive fra alti e bassi da quando quest’ultima si è fidanzata con Andrea Zenga.

Dopo la clip, Dayane Mello ha preso la parola:

E ancora:

“Io so che lei ha bisogno di me, ma voglio anche che viva questa sua relazione in pieno. Io ho bisogno del mio spazio”.

Rosalinda, a questo punto, ha risposto:

Durante la puntata, infine, Alfonso Signorini ha mostrato un confessionale della brasiliana dove ha confessato:

“Vorrei poter esprimere dei sentimenti, sono tanti nel mio cervello, non so esprimere il mio pensiero: è nato un amore da parte mia e sono convinta anche da parte di Rosalinda, ma non è sbocciato per paura. Io sono già stata innamorata di una donna, sono già stata a letto con uomini e donne. So che Rosalinda ha la sua curiosità ed io ho le mie esperienze… Era amore, non era amicizia. Ma, non me la sento”.