Da quando Rosalinda Cannavò ha accettato la corte di Andrea Zenga, ha perso parte del sostegno delle brasiliane e delle fan ‘Rosmello’, che adesso supportano solo Dayane Mello. Stamani le fan hanno voluto avvisare l’attrice siciliana con un messaggio che non lascia spazio a molte interpretazioni. Tommaso Zorzi era in giardino, quando sulla casa del GFVip è volato un aereo con uno striscione abbastanza chiaro: “Dayane Mello unica certezza. Siamo solo con te. Ex Rosmello“. L’influencer all’inizio ha chiamato Rosalinda e la modella brasiliana credendo fosse un gesto affettuoso delle loro ammiratrici e poi ha capito il significato: “Questo è per le Rosmello! Ah, no. Cioè nel senso, non bene, non è bello“.

La Mello ha iniziato ad esultare ed ha ‘buttato un grido’, mentre la sua ex bff sconsolata è tornata in cucina dagli altri coinquilini. Una volta che Dayane è rientrata in casa, Rosalinda l’ha bacchettata:”Sono stufa. Ora però basta, ora anche basta. Anche no dai. Che esulti anche per questo aereo anche no”. Con il ghigno di chi sta ‘godendo come un riccio’ la brasiliana ha risposto: “Ma perché? Era bello l’aereo. Bellissimo questo aereo, bello scusa, era delle fan“.

Qualcosa mi dice che gli ultimi giorni nella casa non saranno facili per la principessa delle favole Ares. Dayane Mello è sempre di più l’adorabile villain del GF Vip 5…



Dayane Mello ringrazia per il messaggio delle “ex Rosmello”.

Lo sfogo della modella contro Rosalinda.