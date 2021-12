Se al GF Vip Dayane Mello è stata una grande protagonista ed ha costruito dei bei rapporti, a La Fazenda il suo nome è saltato fuori soprattutto per fatti poco piacevoli. Abbiamo visto tutti i video in cui la modella barcollava in preda all’alcol, poi sono arrivate le presunte molestie di Nego Do Borel, per non farsi mancare nulla l’ex gieffina è anche stata vittima di bullismo e sul finale si è beccata un’accusa di omofobia. Finalmente però tutto questo incubo è finito, perché ieri sera Dayane Mello è stata eliminata da La Fazenda con il 27% dei voti.

E temos mais uma eliminada em #AFazenda13! Na roça desta quinta (2), DAYANE perdeu na preferência do público e deixou o reality rural da Record TV, com apenas 27,00% dos votos. Ela levou a pior contra Solange e Marina, que ficam + https://t.co/6CRslrsGGf (📸: Divulgação/RecordTV) pic.twitter.com/CzOlv5knQy — Hugo Gloss (@HugoGloss) December 3, 2021

La clip dell’esperienza di Dayane in quella fogna tossica 😔🥺 pic.twitter.com/t3MfBKVKfK — Claudia 🍷🎃 (@Cla_MultiFandom) December 3, 2021

Dayane Mello: il post dello staff dopo l’eliminazione.

Chi sostiene Dayane Mello dovrebbe aver sperato in una sua eliminazione dal reality brasiliano, invece il suo staff fino a ieri ha incitato i fan a votare per farla restare. Come se non bastasse chi gestisce i social della Mello ha appena pubblicato un post in cui parla bene dell’esperienza di Dayane a La Fazenda. A me onestamente pare follia.