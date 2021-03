Pochi giorni prima di Natale Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio hanno trovato Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nel magazzino del GF Vip intente a coccolarsi. Le fan delle ‘Rosmello’ pensavano a limoni selvaggi, ma Malgy e la Orlando non hanno mai voluto parlare di quello che avevano visto. In un’intervista rilasciata a Chi l’ex gieffina ha vuotato il sacco. Stando alle rivelazioni di Stefania, Dayane Mello e la Cannavò si stavano solo scambiando un bacetto: “La verità è che loro due si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse sotto l’occhio indiscreto delle telecamere“.

Secondo la conduttrice sia la modella brasiliana che l’attrice dele fiction Ares hanno giocato un po’ nella casa del GF Vip.

“Chi ha giocato di più tra tra Dayane Mello e Rosalinda? Posso dire che hanno giocato tutte e due? La sincerità di Rosalinda è un po’, nel senso che lei ha camabiato tante cose. Prima è entrata Adua, poi è diventata Rosalinda. – ha raccontato Stefania a Casa Chi – Poi si è parlato della storia di Massimiliano Morra, poi la storia era finta, poi si è innamorata di Giuliano e voleva le chiavi di casa lui gliele ha portate, ma a quel punto lei le prende con riserva e si invaghisce di Zenga. Una cosa molto complicata questa. Sincerità in queste storie? Non lo so”.

Giocato o meno, ma c’è da dire che Rosalinda ci ha regalato degli show pazzeschi, dall’oscuro Ares Gate, al cambio nome, fino alle finte storie d’amore. Che meraviglia!

Stefania e Cristiano trovano Dayane Mello e Rosalinda in magazzino, il video.

IO SONO E SARÓ PER LE PROSSIME 24 ORE COMPLETAMENTE SCIOCCATO DA QUESTA COSA: Rosalinda e Dayane sgamate in intimità nel magazzino da Malgioglio e Stefania Orlando 🚨😳 #GFVIP pic.twitter.com/WSlhhbKkGg — trashbiccis (@trashbiccis) December 15, 2020