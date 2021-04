Nonostante le discussioni delle ultime settimane al GF Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno cercato di recuperare il loro rapporto in privato. L’attrice di Furore ha confessato di aver scritto più volte alla sua ex coinquilina. Ieri la fidanzata di Andrea Zenga ha ricevuto una videochiamata proprio da Dayane ed ha pubblicato una prova: “Non è una foto riuscita al top però è stata scattata al volo durante una videochiamata arrivata inaspettatamente da Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello. Perché oltre al “gioco”, oltre le “nomination”, oltre alcune “parole di troppo, siamo persone e come tali ci capita di sbagliare e di non essere perfetti. Ci sono affetti però che restano e non possono svanire“.

Dayane Mello poco dopo ha ripostato lo screen di Rosalinda aggiungendo: “A prescindere dalle nostre diversità siamo qui a condividere i momenti belli che la vita ci regala. Te amo“.

Dayane è felice di fare una diretta con Rosalinda, nonostante tutto e tutti, quindi basta drama, chi siamo noi x criticarla..

godiamoci i momenti belli o meno belli che arriveranno #mellos #exrosmello #rosmello pic.twitter.com/lKjGBxYC4q — Reina Dayane Mello 60% (@Swan85Swan) April 1, 2021

Rosalinda Cannavò risponde agli attacchi arrivati dopo il post su Dayane Mello.

La videochiamata ha scatenato l’ennesima noiosa polemica e anche una guerra tra fanclub. Ma questa gente l’ha capito che il GF Vip è finito e che mentre i concorrenti si parlano in tranquillità sono solo loro su Twitter a scannarsi?

“Tengo a precisare una cosa! Perché adesso non ne posso più di lotte e guerre inutili tra fandom. Davvero mi sembra follia pura. Io sto con Andrea Zenga e delle mie scelte sentimentali non devo dare conto a nessuno in fin dei conti. E chiedo a chiunque mi sostenga, che faccia parte di un gruppo di fan piuttosto che di un altro, di smetterla di fare attacchi gratuiti verso una persona che è fondamentale nella mia vita e che ha reso questa migliore. – riporta Giuseppe Porro – Chi manca di rispetto a lui manca di rispetto a me… detto questo mi passa la voglia di stare in un social che dovrebbe unirci in tempi come questi e invece a tratti incita all’odio. Buon giornata”.

Gliele togliete proprio dalla bocca. E non se lo merita, non ora che ha finalmente ricominciato a vivere. #zengavo pic.twitter.com/Lab6wh2Nkb — °letredib° (@letredib) April 1, 2021