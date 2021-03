Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5 ha rivelato che nel backstage del GF Vip dopo la diretta per la finale è calato il gelo tra Dayane Mello e Rosalionda Cannavò. Le due avevano detto di essere disponibili ad un chiarimento, che però ad oggi non è arrivato. Infatti le ex gieffine ieri pomeriggio hanno registrato un’intervista a Verissimo e sembra che anche dietro le quinte del programma di Silvia Toffanin la tensione fosse palpabile. Secondo Domenico Mungiguerra di BlastingNews la modella brasiliana e l’attrice si sarebbero a malapena salutate.

“Ebbene, possiamo svelarvi che a distanza di qualche giorno dalla finalissima del GF Vip, il rapporto tra Rosalinda e Dayane non è affatto migliorato. Questo pomeriggio, nel dietro le quinte di Verissimo, le due ex protagoniste del reality show condotto da Alfonso Signorini si sarebbero appena salutate. Un clima tutt’altro che sereno quello che si respira tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana che ha trovato la felicità al fianco di Andrea Zenga. Chi era presente nel backstage della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, ci rivela che tra Dayane e Rosalinda vi era un clima teso, quasi di sfida e che nessuna delle due sembrerebbe disposta a “cedere” nei confronti dell’altra”.

E dopo le Rosmello, adesso sembra arrivata l’ora delle Lambomello.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, le ultime discussioni al GFVip.

Dayane: “Rosa hai voglia di parlare?” Rosalinda: “assolutamente no e non mi devi nemmeno rivolgere la parola”

Dayane: “sei sicura?”

R: “assolutamente sì.”

D: “ok.”#GFVIP

— GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 23, 2021

– Alfonso: “Dayane cosa provi nei confronti delle lacrime di Rosalinda?”

– Dayane: “mah non so, è da 5 mesi che piange”#GFVIP

— GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 19, 2021