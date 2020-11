Dayane Mello al Grande Fratello Vip ha etichettato la sua storia d’amore con Stefano Bettarini come “una escopata e basta” lasciando un po’ interdetto il diretto interessato.

Tre anni fa, infatti, all’epoca del fattaccio, Dayane Mello parlando a Silvia Toffanin di Stefano Bettarini lo aveva definito “amore” dichiarandosi addirittura “innamorata pazza”.

“E’ amore. Sono innamorata pazza di Stefano Bettarini. L’ho notato subito al servizio fotografico. Durante le dirette televisive non gli parlavo ma lo guardavo sempre e capivo che era a disagio. Poi la mattina dopo la mia eliminazione, io e Stefano abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia. Lì ci siamo presi le mani, ci siamo guardati e ci siamo baciati. Io non ho tempo per giocare, ho tanto da fare. Quindi, mi raccomando Stefano, io sono qua che ti aspetto”.