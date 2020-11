Ormai quasi tutti i concorrenti della casa del GF Vip sono convinti che Dayane Mello abbia cercato a tutti i costi di creare un flirt per andare avanti ed avere più visibilità. La modella è stata molto onesta e nei giorni scorsi ha detto che si sarebbe innamorata senza problemi di qualcuno al GF: “Certo che sono aperta a una storia. Sarebbe anche più facile stare qui dentro no?”

Ieri sera durante la puntata Signorini ha mostrato all’ex di Stefano Sala i video in cui i suoi compagni palesano i loro dubbi in merito alla sua “amicizia speciale” e al suo “innamoramento” per Rosalinda. La ragazza ha iniziato a fare la vittima ed ha accusato gli altri di attaccarla gratuitamente per un rapporto che invece è genuino: “La nostra è una storia d’amore di amicizia vera, sei gelosa Stefania? Mi spiace per te se non hai un’amicizia così. Stai mettendo in dubbio la mia sessualità? Non farlo“.

Tommaso Zorzi ha asfaltato la Mello in pochi secondi:”Tu stessa l’altra sera a Francesco hai fatto lo stesso. Hai detto che lui sarebbe uscito dalla casa con forti dubbi sul suo orientamento a causa mia“.

Poco dopo è intervenuto Oppini, che è sbottato ed ha fatto notare alla coinquilina la sua incoerenza: “Tu non vuoi che ti si dicano cose che poi fai agli altri sistematicamente. Dici non mi offendete e poi a Stefano dici ‘è un cog***e e si è venduto le foto’, io sono confuso con il mio orientamento sessuale, Stefania rompe le scatole, Maria Teresa ti dava fastidio per le urla, poi l’hai innalzata e il giorno dopo l’hai nominata. Sei altalenante e poco chiare. Non insegnare agli altri quando sei la prima ad attaccare. […] Io gioco? Tu lo fai. Prima ti sei messa nel letto di Pierpaolo, poi ti sei messa nel letto mio, Adua adesso è l’ultima delle prede“.

Dopo la puntata la bella brasiliana si è appartata nella camera blu con la Cannavò e si è lamentata per alcune frasi di Francesco: “Ma come si permette quello? Io non voglio chiarirci mai più, non voglio parlare con lui. Sono una donna e alle donne si porta rispetto nel bene e nel male. Sono una madre lo sa? Che dice che salto da un letto all’altro. Cose gravissime, non doveva dire questo. Hai capito che ha detto che vado nei letti da uno all’altro?“.

Che Oppini abbia fatto uno scivolone sul finale è vero (anche se penso intendesse solo che Dayane cercava una storiella a tutti i costi), ma questa ragazza è davvero una vittima? Accusa gli altri di mettere in dubbio il suo orientamento e poi è la prima che sostiene che Francesco potrebbe essere bisessuale, punta il dito parlando di sessismo e poi ridacchia di Bettarini dicendo “Lui è un cog**one. […] Con lui è stata solo una escobata finita male“. Se la stessa frase l’avesse detta Stefano ci saremmo tutti messi a ridere facendone dei meme?

Francesco Oppini attacca Dayane Mello, il video.

Dayane: io devo essere rispettata perché sono donna e le donne vanno rispettate nel bene e nel male. Questo buonismo continuo sta sfociando nel sessismo. Femmine=maschi vale per entrambi i lati.

“Escobata e basta” o “innamoramento”? Il video che sbugiarda la gieffina.

