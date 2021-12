Tra bullismo, accuse di omofobia, attacchi di ogni natura e molestie, l’avventura di Dayane Mello a La Fazenda è sembrata quanto di più simile ad un incubo. La modella brasiliana è uscita dal reality la scorsa settimana e per adesso non ha voluto parlare pubblicamente di quello che ha subito. Sappiamo però tramite Gabriele Parpiglia che lei ha bollato tutto come ‘fatti non gravi’.

“Dopo l’eliminazione dal reality La Fazenda mi risulta che Dayane Mello sia a conoscenza di quanto avvenuto. Fatti e avvenimenti che lei reputa ‘non gravi’. E mi fermi qui. Non voglio aggiungere altro (meglio così). Un gran peccato soprattutto in un momento del genere perché lei stessa poteva alzare la voce per tante donne. Avvertenza: io metto sempre la faccia, quindi per adesso decido di fermarmi qui. Per ora… e lo dico con molto dispiacere. Le lotte non sempre si vincono, soprattutto quando la vittima non capisce di essere una vittima, o forse parte di un sistema”.

Dayane Mello arrabbiata con Rosalinda, Parpiglia e Le Iene.

Non contenta la Mello se la sarebbe presa con chi in Italia ha fatto di tutto per difenderla, da Rosalinda Cannavò a Le Iene.

“Vi confermo quello che ho detto prima. Questa è la scelta e la presa di posizione di Dayane Mello ‘non è successo nulla a La Fazenda’. Qualcuno ha scritto se lei ha rimosso le foto di Rosalinda. Sì lei ce l’ha con me, con la Cannavò e con Le Iene, con tutti. Ce l’ha anche con la sua ex agente. Grande rammarico, però tornando indietro rifarei tutto. Tornando indietro farei tutto e non ho cambiato idea su quello che è successo”.

Che dire? Deluso, ma non sorpreso.

Purtroppo Dayane anche nella casa preferiva credere a gente appena conosciuta piuttosto che a Rosalinda che era l’unica persona che davvero l’amava per quello che era e che ci teneva a lei, sta facendo lo stesso fidandosi di due fans accecate dall’odio per R, mi sono stancata — ️️ ️️ mics | vedova di hakimi (@tinyseulgis_) December 8, 2021

E pensare che noi Italiani, compresa Mediaset siamo tutti preoccupati per lei, le Iene hanno tentato invano. Sappiamo che Dayane altera la realtà a suo favore cmq sarebbe una buona motivazione per avere un incontro con lei #GFvip https://t.co/eAidC2KqbB — lara callegaro (@Lara_callegaro) November 15, 2021