Soleil Sorge e Dayane Mello sono molto amiche e la bella brasiliana è anche tornata al GF per la sua bff. L’ex gieffina ieri è stata ospite del GF Vip Party ed ha duramente attaccato Alex Belli e Delia Duran, accusandoli di aver preso in giro la Sorge.

A me spiace che la gente giudica Sole dicendo che lei è andata con un uomo sposato. Però noi dell’ambiente sappiamo la verità. Cioè, Delia ha il diritto di entrare in casa a dire che va con uomini e donne e che fa la vita libera, poi però tutti giudicano Soleil dicendo che va con gli uomini sposati? Pensate che loro due hanno una relazione che vanno con uno e poi con un altro. Quindi è tutto così ridicolo”.

“Se conosco Alex? Certo, mi conoscete benissimo e io non dico mai le bugie. Pronti perché adesso scateno l’inferno. Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo. Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa nulla di cosa accade a livello di teatrini. Se doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa.

Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil?

La Mello ha anche accusato la Pantera del Sud America e il quasi marito di averla copiata, parlando in tv del loro amore libero (perché c’è un copyright sulle chimiche artistiche?).

“Trovo scioccante e orribile che Delia sia andata in finale, la cosa più schifosa e ingiusta che abbia mai visto. Sono molto delusa da quello che è successo, perché Soleil è la vera protagonista. Potete dire quello che volete su questa ragazza, ma lei è stata l’energia vitale di quella casa e tutti la giudicano come una che va con i mariti delle altre. Intanto Delia sta cavalcando la scia di Sole per diventare famosa e guadagnare i soldi. Delia e Alex si stanno approfittando di Soleil e della sua immagine.

La mia domanda è: Soleil si renderà conto che è stata usata per tanto tempo da questi due? Si arrabbierà di brutto, io penso proprio di sì. Quando uscirà scoprirà tutto e dirà ‘min***a quanto avete fatto schifo voi due!’. Vedrete come Soleil starà malissimo quando uscirà e scoprirà la verità. Delia e Alex hanno fatto un enorme danno nel percorso di Soleil, che piccola era obbligata a parlare ogni puntata del triangolo.

Questi due non hanno il brillo proprio e vogliono galleggiare sull’onda di Soleil. Io so perfettamente che persone sono e cosa gli piace, perché viviamo in questo mondo e sappiamo tutto. Stanno invischiando Soleil in questa storia che non esiste. Loro hanno messo questa povera donna in un trio solo perché Dayane Mello un anno fa ha lanciato in tv l’amore libero. Adesso tutti con questa teoria dell’amore libero, tutti mi vogliono copiare, mi vogliono imitare. […] Alex potrà anche piacere alle donne, ma io non ci cascherei mai. Non è proprio il mio genere. Magari diciamo, come si dice una ‘escobata’ e basta potrebbe starci, ma niente più di quello”.