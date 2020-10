Agli albori del GF Vip c‘era il sale miracoloso e l’acqua santa di Pamela Prati e Valeria Marini, poi Fernanda Lessa che parlava di macumbe e ieri sera è ufficialmente partita un’altra stagione di Grande Fratello Vip Horror Story: le streghe e Lucifero.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco due settimane fa avevano gettato le basi per un’inquietante serie con fughe nella notte da ville sperdute nella campagna piemontese e personaggi dai nomi satanici, ma ieri sera è stata Dayane Mello a dare il meglio di sé. La modella brasiliana ha detto che lei e la Del Vesco sono due streghe, Rosalinda però si è subito dissociata e ha precisato che lei crede nelle energie, ma è cattolica e ha la sua fede. Dayane Mello però non si è fermata ed ha anche rivelato alla coinquilina che nella sua città natale ci sono diverse storie sulle streghe.

D: Io e te siamo due streghe

A: In che senso

D: Le streghe sono affascinanti sai? Mica sono solo cose brutte.

D: Le streghe esistono. Sai che nella mia città ci sono storie delle streghe e se vieni senti proprio un’aria diversa.

A: Io sono più per la fede e mi fanno paura le altre cose e i riti.

D: Essere strega è perché hai un dono e non per forza deve essere usato per il male. Io ci credo alla magia. Ci sono queste cose ed esistono.

A: Io credo nelle energie in generale, le energie esistono e le percepiamo. Però io sono orientata per la fede e per il mio percorso.

D: Sì certo, ma fidati che esistono queste cose.

Ma a notte fonda è stata proprio Adua a fare una rivelazione inquietante e choc ad Elisabetta Gregoraci: “C’è il rosario che mi si è spezzato. Continua a spezzarsi da giorni. Dici che è… sì, negatività“.

Dayane a Adua: “io e te insieme siamo streghe” ESATTO GIUSTISSIMO#GFVIP pic.twitter.com/DhFZEVYh1r — Francesca senza la KAPPA 🪐🌙 (@franzisksksksk) October 6, 2020

Crede nella Magia.

Ormai è palese, è Fernanda Lessa che è tornata nella Casa.#GFVIP pic.twitter.com/698phZngkF — ⭐️🌛 Jack Magico 👁️ (@JackMagico) October 6, 2020

