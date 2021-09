Dayane Mello – dopo essere stata molestata a La Fazenda – ha avuto una crisi e parlando con Aline Mineiro (la sosia di Rosalinda Cannavò che ha baciato in bocca) ha confessato:

“Io vorrei vivere una vita normale ed essere felice di nuovo ma è così difficile dopo tutto ciò che mi è successo… Sono anni che lavoro per aiutare la mia famiglia, ho un carico di responsabilità su di me e non posso mollare proprio io perché mi vedono come la più forte”.

Aline Mineiro ha così cercato di rincuorarla:

“Sono successe troppe cose nella tua vita, non devi vergognarti di piangere. c’è un tempo per sfogarti, per sorridere, per essere felice… non riempirti la testa di pensieri, non pensare di aver sbagliato qualcosa… vivi intensamente. Io penso che gli altri abbiano puntato te perché sei una donna coraggiosa, forte, che dice le cose in faccia e loro ti temono, sei una persona scomoda per loro”.

Dayane Mello dopo le molestie subite a La Fazenda: “Non posso mollare, ho un sacco di responsabilità”

La molestia a La Fazenda e la reazione di Rosalinda Cannavò

Il cantante Nego Do Borel, infatti, durante la notte ha più volte baciato e palpato la Mello nonostante lei cercasse invano di respingerlo. Il video integrale sta facendo il giro del web ed è stato visto anche da Rosalinda Cannavò, sua amica, che ha così commentato su Instagram: