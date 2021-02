Dopo settimane davvero difficili Dayane Mello sabato notte è crollata ed è scoppiata a piangere. La manager della modella, Paola Benegas, ha condiviso il post di una pagine ‘Rosmello’ in supporto alla sua assistita.

“Io davvero sono senza parole! Ma si può continuare a parlare in ogni angolo della casa così male per una persona che sta attraversando un lutto? Io sono schifata! Non riesco più a vedere la live, vedere Dayane Mello soffrire così, gente che parla alle sue spalle e il Grande Fratello che continua ad aizzare la situazione contro Dayane! Basta!

Sparlano h24 e lei non può difendersi! Noi vediamo tutto! Ti prego Paola Benegas facciamo qualcosa! Perché non si può più!Questa manipolazione è troppo negativa nei suoi confronti!”