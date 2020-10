Questa settimana il Grande Fratello Vip ha permesso ai gieffini che sono genitori di parlare al telefono con i propri figli e se Matilde Brandi, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Myriam Catania lo hanno fatto, Dayane Mello no.

Durante la diretta un’altra mamma dell’edizione, Maria Teresa Ruta, ha chiesto ad Alfonso Signorini informazioni a riguardo ed il conduttore ha risposto rivolgendosi direttamente a Dayane Mello:

“Devi fidarti di Grande Fratello. Tutti ci auguriamo che la sorpresa per te avverrà al più presto, io spero dalla prossima puntata. Però non dipende solo da noi. Sai com’è la situazione, faremo il possibile per farti sentire la tua bambina”.

Al termine della puntata la modella è scoppiata a piangere.

@GrandeFratello bisogna tutelare e difendere Dayane, sia sulla questione “figlia” e sia sul rapporto con Oppini. Non è giusto quello che avete creato stasera! #GFVIP #dayane pic.twitter.com/p1mIuWcMDf — Vale🔥 (@Valeria30730) October 9, 2020

Molti telespettatori hanno in qualche modo mal interpretato le parole di Alfonso Signorini attribuendo a Stefano Sala le colpe della mancata telefonata con la figlia, nata per l’appunto dalla sua relazione con la Mello.

Per questo motivo in piena notte ha scritto questo:

La bambina di Stefano Sala e Dayane Mello è già stata al Grande Fratello Vip due anni fa, quando il primo ha partecipato come concorrente e la Mello è andata a fargli una sorpresa.