Ogni volta che Soleil Sorge è andata in nomination, Dayane Mello ha fatto un appello ai suoi fan per salvare l’amica. Ieri sera la modella brasiliana si è collegata con i fan con una live Instagram ed ha sparato a zero sul GF Vip e i televoti del reality. L’ex gieffina ha parlato della sua mancata vittoria di un anno fa ed ha fatto delle affermazioni molto pesanti sul programma. Secondo la Mello ‘loro’ saprebbero già il vincitore di ogni edizione e i televoti flash si bloccherebbero impedendo a molti di votare.

“Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. – ha dichiarato la Mello – Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”

Che le dichiarazioni di Dayane non corrispondano al vero mi pare ovvio. In tutte le edizioni del GF Vip (ma anche de L’Isola dei Famosi) i personaggi che creano più dinamiche, quelli più divisivi sono anche quelli più a rischio eliminazione e infatti spesso escono contro i comodini. L’uscita di Soleil contro Davide Silvestri è la prova che i televoti non sono truccati, proprio per questo motivo il televoto a due è sempre molto rischioso.

L’uscita di Soleil inaspettata come quella di Dayane un anno fa #gfvip — nessuno (@notbadvibesly) March 8, 2022

Dayane Mello, le belle parole per Soleil.

“Hai visto amica mia sono qui per te. Ho fatto un sacco di chiacchiere con la tua mamma sta benissimo e anche il tuo cagnolino, hai fatto tantissimo sei stanca, prendi le tue energie, hai bisogno di riconnetterti con te stessa, non hai bisogno di fare più sacrifici, mi sei mancata tantissimo ti ho pensato tantissimo nel mio percorso. Ti voglio tantissimo bene, mi hai cambiato un po’ la vita, sono orgogliosa per quanto sei forte, tanti si aspettano che siamo lì a sbagliare, ma hai fatto tanto, non hai idea dell’esercito che hai fuori, non litigare con la gente, non ti porterà da nessuna parte. Hai bisogno di un po’ di leggerezza. Sei una forza della natura, stai lontana da tutti i litigi possibili, non lasciare che spengano”.