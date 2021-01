Durante la loto catfight di ieri sera Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno tirato in ballo Francesco Monte. Stamani Dayane Mello ha ripreso l’argomento insieme al 25enne ed ha detto la sua. La modella brasiliana – ovviamente – ha criticato le frasi che l’ex gieffino ha detto mentre era nella casa del GF Vip 3 e si è chiesta in che mondo viva il pugliese.

“Su quella cosa è vero. Io mi ricordo perfettamente di quelle immagini. Ci sono state 2 ragazze che si sono baciate. Lui ha detto ‘che schifo’ a due donne che si baciavano. Poi si è scatenato il putiferio. Cioè, un uomo che non accetta due donne che si baciano, che poi è una cosa bellissima, è un qualcosa di bello.

Ma in che mondo vivi? Mi sembra che ne hanno parlato tanto. Comunque mi ricordo di questa cosa”.

Altre letterine in arrivo? Monte infatti poco fa è sbottato dopo essere stato nominato da Tommaso e Giulia ed ha parlato di ‘grandi scalinate e portoni marroni’. Che stia parlando della walk of shame di Game of Thrones?

Dayane Mello parla di Francesco Monte e delle sue frasi sulle “donne che si baciano”.

pic.twitter.com/VEyv1yABmU Dayane su Monte: “io mi ricordo quella scena. Lui disse “che schifo” a due donne che si baciavano. Cioè, un uomo che dice queste cose? Un bacio tra due donne è una cosa fighissima, è un qualcosa di bello. Ma in che mundo vivi?” 👏👏 #rosmello #gfvip — dayane_mello_fanpage (@Dayane_mello_) January 26, 2021

Dayane spilla su Monte: “io mi ricordo quella scena. Lui disse “che schifo” a due donne che si baciavano. Cioè, un uomo che dice queste cose? Un bacio tra due donne è una cosa fighissima, è un qualcosa di bello. Ma in che mundo vivi?” 🍵🍵 non smettere#tzvip #gfvip #rosmello pic.twitter.com/VWYfmA1oTy — posso dirtelo? (@edoruta) January 26, 2021