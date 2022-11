Dayane Mello, confessione notturna di un gieffino: “Sono stato con lei”

Alfonso Signorini per i nuovi ingressi del GF Vip 7 aveva pensato anche a Dayane Mello. Sembra infatti che il contatto ci sia stato, ma che alla fine la modella abbia deciso di non tornare nella casa di Cinecittà. E proprio tra quelle mura però pare esserci un ex fidanzato della bella brasiliana. Ieri notte infatti Luciano Punzo ha rivelato a Sarah Altobello di essere stato insieme a Dayane Mello.

“Non ho prototipi estetici a dire il vero, ma sono molto difficile. Da ragazzo no, ero più facile, adesso ho dei punti fermi. Ti dico che amo le donne con i sani valori e che portano rispetto come lo porto io. Quelle che apprezzano la semplicità. Ad esempio non mi metterei mai con una donna del mio stesso mondo. – riporta Biccy – Perché questo è un mondo difficile, pieno di tentazioni. C’è gente che farebbe di tutto per arrivare. Però ho avuto una ragazza di questo ambiente e la conosci di sicuro… non so se posso dirlo. Ok è Dayane Mello. Io l’ho frequentata un po’, è successo dopo Pechino Express. Sono anche stato in Piemonte con lei. Però ho sbagliato perché ero ancora un po’ innamorato della mia ex fidanzata e lei l’aveva capito.

Lei penso che era presa da me. Penso che era presa perché parlava a volte con la mia ex agenzia. Diceva ‘no ma Luciano…’ Quindi secondo me era molto presa. Mi piaceva tanto perché era un ciclone, un tornado di pura energia. Amavo proprio il suo modo di vivere e di come mi parlava. Però mi faceva molta paura. Perché mi ripetevo ‘questa è quella che domani mi fa proprio soffrire come un pazzo’. Però ti dico che mi piaceva tanto anche per questo. Questa sorta di paura in un certo senso era stimolante”.