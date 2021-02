Poco più di una settimana fa abbiamo assistito al coming out di Dayane Mello durante il quale la gieffina ha dichiarato di essere stata innamorata di Rosalinda Cannavò. Ieri sera però la modella brasiliana ha spiazzato tutti quando nel bel mezzo di una chiacchierata con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta ha confessato di essere innamorata, ma non dell’attrice siciliana.

“Posso solo dire ‘Viva l’amore’. Meglio che non dico altro. […] Io sono innamorata ragazzi. Io di chi? Volete sapere troppo. Domani lo saprete. Rosina? No. Ve lo dico domani notte. Pierpaolo lo sa già, qualcosina lo sa. Lui qualcosa sa. Questa persona è fuori dalla casa del GF Vip. No, non è Alfonso Signorini. Se è del GF Vip? Sì, no.