La pace tra Rosalinda e Dayane Mello è durata quanto un gatto in tangenziale. Oggi la modella brasiliana durante un momento di confidenze con Samantha De Grenet ha rivelato che non intende riavvicinarsi all’ex amica.

“Non voglio la colpa io. Non me ne frega niente. Ormai è da 5 mesi che vedo quella faccia, sono stanca. Ogni cosa che non va bene e basta dai. Sto da dio adesso, sto benissimo. Non mi dispiace nemmeno un po’. Sono stanca di vedere la sua faccia triste. Mi fa venire la malinconia, non sopporto più di vederla triste. Non dipende da me la sua felicità. Imparasse a essere felice. Perché non dipende da me la sua serenità. Ho altri pensieri per la testa che lei. Ho tutt’altro rispetto che vedere la sua faccia triste. Penso a mia figlia, a mio padre e basta. Basta, non mi fa niente pensare a queste cavolate. Ha imparato più lei da me che io da lei. Adesso è il momento che devo lasciarla camminare da sola. Perché senno assorbo tutto… Adesso deve cercare la sua felicità con Zenga. Lei deve rispettare il mio momento e fare il suo percorso”.