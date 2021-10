Gabriele Parpiglia sta continuando a trattare l’inchiesta relativa al caso di Dayane Mello e quello che le è accaduto nel reality brasiliano La Fazenda. Ieri sera nella nuova puntata di Bianco e Nero su Live Now il giornalista ha ospitato una delle migliori amiche della modella e insieme hanno cercato di capire chi ha spinto l’ex gieffina a partecipare a La Fazenda e chi l’ha gestita in questi mesi dopo che lei ha espresso l’intenzione di chiudere la collaborazione con la sua storica manager Paola Benegas. Una cosa però sembra certa: Juliano Mello desidera che la sorella resti a La Fazenda (anche se le impediscono di comunicare con l’esterno e di capire se ha davvero subito un abuso da Nego Do Borel) e come se non bastasse ha bloccato Parpiglia e tutti i giornalisti che hanno provato a contattarlo.

“Lei voleva lasciare il GF Vip”.

Tra le tante cose Gabriele Parpiglia ha anche svelato che è stato proprio Juliano a convincere Dayane Mello a rimanere al Grande Fratello Vip dopo la morte del fratello Lucas: “Juliano non ha accettato interviste, personalmente mi ha bloccato. Mi sono arrivate minacce di ogni tipo. […] Voglio svelare una cosa che non abbiamo mai detto su questo caso. Quando Dayane Mello era al GF Vip e purtroppo è accaduta la tragedia della m0rte del fratello Lucas, lei disse come istinto, che voleva uscire dal gioco. Voleva abbandonare, ma poi è stata chiamata in confessionale e ha parlato al telefono con suo fratello Juliano, il quale ha usato uno stimolo preciso per farla restare in gioco. Le disse che Lucas voleva che lei continuasse e vincesse il programma. Questa frase l’ha detta anche Dayane a La Fazenda qualche giorno fa. ‘Quando ho saputo della morte di Lucas, mio padre e l’altro fratello mi hanno proibito di uscire dalla casa del GF Vip. Mi hanno detto che dovevo restare per mio fratello, perché ci teneva tantissimo‘”.

Non servono parole. Solo un grandissimo sostegno.

Uniamoci in un grande abbraccio a Dayane e la famiglia Mello.

Ciao Lucas! 👼#tzvip #gfvip pic.twitter.com/aljg3xrVSu — nalum 🔮 (@alcolista) February 3, 2021

Dayane Mello sul GF Vip e la morte di Lucas.

L’ex gieffina lo scorso marzo a Verissimo ha parlato del motivo che l’ha spinta a rimanere al GF Vip dopo il lutto: “Ero convinta della scelta di rimanere nella casa dopo aver saputo della scomparsa di Lucas. Posso dire che l’ho fatto prima di tutto per proteggere la mia bambina. Sofia dopo molti mesi mi avrebbe visto in pieno crollo. Adesso invece sono più forte e l’incontro è stato migliore. Il dolore è ancora molto grande, ma mi sento grata nei confronti della vita. Il mio amore nei confronti di Lucas era incondizionato. Era il cucciolo di casa. Da credente voglio pensare che Dio abbia deciso che il suo percorso doveva finire qui ed ora lui sia in un mondo migliore”.

Dayane e la poesia di Maria Teresa per Lucas#gfvip 🥺 pic.twitter.com/DnlkceTJPO — MTR is Better👑 (@RutaAllTheWay) February 20, 2021