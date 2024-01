Dayane Mello (che durante il GF perse il fratello) scrive a Beatrice Luzzi

Oltre Adriana Volpe (che ai suoi tempi lasciò il Grande Fratello Vip in seguito al lutto di suo suocero), anche Dayane Mello ha voluto scrivere un messaggio pubblico a Beatrice Luzzi. La brasiliana, come ricordiamo, durante il suo Grande Fratello Vip perse il fratello 26enne in seguito a un incidente stradale e dato che eravamo nel pieno periodo del Covid (febbraio 2021) decise di non ritirarsi e di seguire il funerale in diretta streaming. Una volta arrivata in Brasile, infatti, sarebbe dovuta restare una settimana in quarantena.

“Non conosco Beatrice Luzzi ma conosco bene il suo dolore e le sono sinceramente vicina con tutto il mio cuore“, ha scritto Dayane Mello su Twitter. Che segue il commento lasciato da Adriana Volpe su Instagram. “Condoglianze Beatrice, per tutti sei la vincitrice morale di questa edizione. L’unica che non si è piegata alle cattiverie e alle angherie gratuite. Ora riprendi in mano la tua vita, abbraccia i tuoi figli e sappi che il pubblico è con te”.

Non conosco Beatrice Luzzi ma conosco bene il suo dolore e le sono sinceramente vicina con tutto il mio cuore. #beatriceluzzi #grandefratello pic.twitter.com/TuluOGkqnx — Dayane Mello 🐬🍷 (@Dayanemello) January 3, 2024

Davanti ai lutti le regole del Grande Fratello diventano più malleabili e permettono al concorrente piena autonomia nel gestire il proprio dolore. C’è chi si è ritirato (come Adriana Volpe), chi ha lasciato momentaneamente la Casa per seguire la diretta streaming del funerale (come Dayane Mello) e chi ha lasciato il gioco (come Beatrice Luzzi) avendo però l’opportunità di tornare.