Diciamo che il rapporto tra Dayane Mello e Stefania Orlando è stato parecchio burrascoso e simile a un giro sulle montagne russe. Domenica scorsa la modella brasiliana ha fatto un appello e ha detto – rivolgendosi alla telecamera – che la conduttrice merita la finale.

“Io e Stefania un legame perturbato, io penso che anche tu meriti la finale perché sei peperina però ci piace, sei peperina ma sei comunque una donna intelligente e con tanto carattere, poi raga fi*a!”

24 ore dopo però la bella influencer ha cambiato idea e si è augurata l’uscita della Orlando: “Se esiste un Dio, esiste una giustizia. […] Quello che ha fatto Stefania Orlando è stata una cosa orribile, lei sapeva che io ero una finalista e per questo motivo è stata vicino a Rosalinda, così lei non la nomina. Stefania non fa perché lo sente, ma lo fa per interesse. Lo fa per andare contro di me ed evitare una nomination: è questo che mi ferisce. […] Per me lei non merita la finale”.

Oggi però le due gieffine si sono confrontate e Dayane Mello ha anche chiesto scusa alla coinquilina per aver detto che il suo rapporto con Tommaso è malato.

“Non è vero che non te lo meriti, perché lo meritiamo tutti in questo momento. Tutti quanti adesso la meritiamo. […] Quallo che ho detto su te eTommy? Il fatto è che uno dice delle cose momentanee, ma non è quello che sente. Diciamo qualcosa perché bisogna attaccarsi a qualcosa perché altrimenti che cavolo fai?! Come donna per me sei una donna con le pa**e e mi piaci”.

Pace fatta! Adesso speriamo che anche i vari schieramenti la smettano di farsi guerra e si godano la fine di questo reality.

Il confronto tra Dayane Mello e Stefania Orlando.

Shock: “Ti chiedo scusa se ho detto che eri appiccicata a Tommaso”

