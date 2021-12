Per mesi siamo stati tutti preoccupati per la situazione di Dayane Mello a La Fazenda. Bullismo, accuse di omofobia e presunte molestie, in quel reality è successo di tutto. Qui in Italia Rosalinda Cannavò si è esposta più volte in difesa dell’amica, contro quello che ha fatto Nego Do Borel, bollando tutto come “violenza”.

Una volta uscita dal programma la modella brasiliana però pare abbia detto che quanto accaduto con Nego sotto le coperte erano ‘fatti non gravi’. Non è finita qui, perché Dayane Mello non ha preso bene le parole usate da Rosalinda in questi mesi e l’ha bloccata su Instagram. Durante l’ultima puntata di Casa Chi la Cannavò ha raccontato i retroscena di questa storia.

Rosalinda Cannavò su Dayane Mello: “Le ho scritto su Whatsapp”.

“Non so se si tratta ancora di una fase iniziale in cui lei non si rende conto di ciò che è successo. Una cosa che vorrei precisare è che lei mi ha bloccato su Instagram ma non su Whatsapp dove le ho scritto parecchi messaggi mentre lei era alla Fazenda. – riporta blogtivvu – Ha visionato i miei messaggi e non ha mai risposto. Mi ha bloccata perché sono andata a trovare la figlia senza il suo permesso? Sono andata da Sofia invitata dall’ex suocera di Dayane e sono stata invitata da loro. Mi batterò sempre contro la violenza sulle donne e approfitto per lanciare un messaggio: “Denunciate, sempre!”. Posso solo dire questo. Essere stata bloccata è poco importante rispetto all’accaduto e spero che possa essere aiutata sotto questo punto di vista. Se lei non reputa grave quello che è accaduto ed era consenziente io sono ancora più contenta perché vuol dire che abbiamo visto una cosa diversa da quello che ci è sembrato ma dirlo sarebbe una cosa migliore. Una cosa che mi fa soffrire e leggere che io ho fatto una cosa del genere per popolarità e soldi. Su una tematica così delicata che mi ha riguardato in prima persona sarebbe una cosa assurda“.